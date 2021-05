Ők azok, akiknél élethosszig tartó védettség is kialakulhat a koronavírus ellen

Familyversum - Tegnap 13:48Egészség

Hat hónapon belül felépülnek az új koronavírus okozta Covid-19 szövődményeként fellépő több szervet érintő gyulladás szindrómából a gyerekek, néhánynak azonban továbbra is szüksége van fizikoterápiára és mentális egészségük támogatására brit orvosok tanulmánya szerint. A The Lancet Child and Adolescent Health című orvostudományi…