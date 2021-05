Propeller - Tegnap 20:59Belföld

Puzsér Róbert talán Magyarország elsőszámú kritikusa, akinek a véleménye több száz ezer embert is érdekel. Az elmúlt hetekben Majka és Berki Krisztián is megkapta a magáét. Kép:Facebook Most pedig Karikó Katalinnak, a Pfizer-vakcina kifejlesztésében elképesztő érdemeket szerző kutatónak a védelmére kel az internetes gyűlöletcunami…