Az mRNS-vakcina az immunrendszert átalakítja? Karikó Katalin véleménye

Futótűzként terjedt a hír, hogy az mRNS alapú vakcinák, így a Pfizer és a Moderna is beépül a DNS-be, illetve átprogramozza az immunrendszerünket. Erre Karikó Katalinnak is volt néhány szava. Karikót a Facebookon is sokan kérik, hogy reflektáljon ezekre a hírekre. Csakhogy nem igazán tud tudományos keretek között érvelni azok számára,…