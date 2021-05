100 ezer beoltottra vagyunk attól, hogy maszk nélkül sétálhassunk el a parkolóautomatáig

HáziPatika - Tegnap 14:22Egészség

A koronavírus-járvány kedvező alakulása miatt hétfőtől már a kórházakban is megszűnik a látogatási tilalom. Egyes szabályokat azonban ezzel kapcsolatban is be kell tartani - derült ki a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki