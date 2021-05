Gulyás: Az ingyenes parkolásnak keddtől vége, de a hitelmoratórium továbbra is marad

Telex - Ma 10:20Belföld

Új enyhítések jönnek, Orbán Viktor pénteken jelenti be ezeket. Nem veszünk részt a következő uniós vakcinabeszerzésben, mert van még 10 millió nyugati vakcina az országban, ha szükség van harmadik oltásra, az is biztosított. Azok is megkaphatják az oltást, akik kevesebb, mint három hónapja fertőződtek meg. Percről percre követtük a csütörtöki…