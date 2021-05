Hozzánk is megérkezett a Lidl Plus

Kiszámoló - Tegnap 10:15Gazdaság

Külföldön már tavaly bevezetésre került a Lidl Plus, a Lidl kedvezményeket és kuponokat kínáló szolgáltatása. Minden jel szerint itthon is elindul a lehetőség, már megvan a weboldal (bár még el van dugva, sehol nincs rá link és a Google sem találja meg) és le is lehet tölteni az alkalmazást a mobiltelefonra. Sikerült regisztrálni is és generált is