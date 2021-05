Előválasztás: A Párbeszéd és az Mszp dr. Kertész Ottót támogatja a Jászságban

Karácsony Gergely szombat reggel jelentette be, hogy részt vesz a 2021. őszén megrendezésre kerülő ellenzéki előválasztáson, ahol az LMP, az MSZP és a Párbeszéd jelöltjeként fog a szavazólapon szerepelni. A mai napon többször is videóban jelentkezett be közösségi oldalán. A nap utolsó bejelentkezésében megismételték a reggeli…