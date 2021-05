Eddig összesen 5 millióan regisztráltak az oltásra 81 százalékuk már meg is kapta a vakcinát, azonban 900 ezren még várakoznak.

Mindenki kaphat oltást, 140 ezer felnőtt kaphat keddig Pfizert, a Szputnyikra most lehet utoljára jelentkezni. Müller Cecília szerint túlvagyunk a harmadik hullám nehezén.

Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján jelentette ki, hogy most már egyértelműen túl vagyunk a koronavírus-járvány harmadik hullámán – írja az Index.hu.

A brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen.

Indirekt - Ma 14:30Belföld

Folyamatosan javulnak és egyre kedvezőbbek a járványügyi adatok, most már egyértelműen túl vagyunk a koronavírus-járvány harmadik hullámán – jelentette be a jó hírt Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. A teljes szabadságot még nem kaptuk vissza, de jó irányba haladunk, s talán a nyár végére azt is el