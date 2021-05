Karácsony Gergely bejelentette: miniszterelnök szeretne lenni

A főpolgármester nyírsági szülőfalujában jelentette be, hogy indul az előválasztáson, mert az országot újra kell egyesíteni.

A Facebook-oldalán jelentette be a Párbeszéd Magyarországért, hogy felkérte a párt küldöttgyűlése Karácsony Gergely társelnököt, hogy miniszterelnök-jelöltként széles körű társadalmi koalíciót létrehozva képviselje a párt programját, a zöld és szociális fordulat esélyét az ellenzéki előválasztáson.

A hírt a főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be.

