Az IBM elnöke szerint két évig is elhúzódhat a globális chiphiány

Az IBM vezére, Jim Whitehurst, úgy gondolja, hogy a globális chiphiány még akár további két évig is eltarthat. A globális autóipar idén akár 110 milliárd dollár bevételtől is eleshet ennek következtében, mivel így folyamatosak a fennakadások a gyártási folyamatban. Ez ráadásul magasabb árakhoz vezet, vagyis inflációs hatásai is vannak.