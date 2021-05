Pünkösd után ötmillió beoltott lesz, május 28-tól lehet lakodalmakat tartani

A legújabb kormányzati intézkedésekről számolt be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón.

A miniszter a gazdaság helyreállításáról, a védettségi igazolványokról és az oltásokról is beszélt a tájékoztatón.

Fellélegezhetnek a lagzira készülő párok – Gulyás Gergely a mai kormányinfón jelentette be a jó hírt.

Ma délelőtt fél 11-től Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, amelyen ismertetik a kormány friss döntéseit, így például az EU-nak minap beadott helyreállítási terv részleteit, és az oltási pálya várható alakulása mellett akár arra is választ kaphatunk, hogy mikorra várható a j

Május 28-tól Magyarországon újra lehet majd lakodalmakat tartani – többek közt erről is beszélt Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A miniszter beszélt a hitelmoratórium meghosszabbításáról is, valamint a kormány újabb Pfizer akciójáról is. 144 Pfizer vakcinát oltanak el „4 420 767 beoltottnál jár Magyarország. A mai napon elkezdődik a…