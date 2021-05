A Who kimondta, hogy a kínai Sinopharm-vakcina az időseket is védi

A WHO megerősítette: a kínai Sinopharm-vakcina hatásos és biztonságos az időseknél is.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kimondta, hogy a kínai Sinopharm-vakcina az időseket is védi - közölte Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

