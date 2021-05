Ikerfiait sodorta veszélybe Fekete Dávid

Blikk - Ma 03:45Bulvár

Úgy tűnik, hosszú évekre börtönbe kerülhet Fekete Dávid, akinek előzetes letartóztatásáról múlt csütörtökön döntött a bíróság. Ha a volt megasztárost elítélik, és az összesen százmilliós nagyságrendű kárt is megállapítják a károsultaknak, a családja is veszélybe kerülhet, még a gyerekeire is hatalmas adósságot hagyhat.