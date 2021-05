Meglepetésvendég érkezett Rácz Jenő újonnan nyitott éttermébe

iFaktor - Ma 13:00Életmód

Az A Konyhafőnök szigorú Michelin-csillagos mesterséf új étterme – nagyon hosszú idő után- végre hivatalosan is megnyithatott, amelyről bővebben ide kattintva olvashatsz. No, de rögtön kapott az alkalmon Rácz Jenő egy jó barátja is, aki azonnal ellátogatott barátja éttermébe, a Rumourba.