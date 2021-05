Dér Heniék lassan már nem tudnak mit kitalálni a szülés természetes beindítására

Heni és kedvese el akarja kerülni a szülés mesterséges beindítását, így minden tippet szívesen fogadnak, és vasárnap is erről szólt a napjuk.

A csinos énekesnő első babájának a napokban kellett volna megszületnie, de egyelőre még várat magára a kisfiú. Dér Heni vasárnap a budai várból jelentkezett be, sokat lépcsőzött, sétált, és egy kommentelőnek azt is elárulta, hogy a természetes szülésbeindító módszerek közül már a szeretkezéssel is próbálkoztak a férjével, de hiába, a…