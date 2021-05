Saját költségen kell teszteltetni, ha valaki védettségi igazolvány nélkül menne műtétre

BudaPestkörnyéke - Ma 21:47Belföld

Május 13-tól újraindulnak az elektív (halasztható) beavatkozások és a rehabilitációs ellátások a megfelelő egészségügyi óvintézkedések betartásával – jelentette be pénteken Kásler Miklós. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyúttal azt is közölte, hogy aki nem oltatja be magát, annak saját magának kell vennie PCR-tesztet és…