Riadót fújtak az Orbán-interjú miatt a szlovák liberálisok

Orbán Viktor magyar kormányfő a konzervatív Postoj napilapnak adott interjúja még mindig ott vibrál a szlovák belpolitikában. A lap most megkérdezett több korábbi és jelenleg is aktív politikust Orbán V4-ekkel kapcsolatos álláspontjáról. Többek között Peter Pellegrini (HLAS) és Robert Fico (Smer) is válaszolt – mindkettőjük véleménye igen…