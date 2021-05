A kormány szerint 60 ezer fiatal regisztrált az oltásra

Borsod24 - Ma 07:19Megyei

A 444.hu számolt be róla, hogy több olvasójuk is jelezte, hogy 16-18 közöttiként regisztráltak a Pfizer-oltásra – mivel ez a korosztály csak ezt kaphat, s a jövő héten kezdik az oltást -, ám értesítést kaptak arról, hogy mehetnek a kínai vakcináért, amely viszont hivatalosan nem is adható nekik, még a WHO legfrissebb ajánlása szerint sem. A 444.hu