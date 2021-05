Karácsony az Economistnak: Orbán alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok

A brit lap portrécikke úgy mutatja be őt, mint az embert, aki kiszoríthatja Orbán Viktort a hatalomból.

Egy olyan cikkbe került bele a főpolgármester szerint is szerencsétlen mondat, amely arról szól, hogy ő lehet a következő miniszterelnök.

Hírklikk - Ma 10:34Belföld

„Ismerkedjen meg azzal, aki elűzheti Orbán Viktort” című cikkében nem csak Karácsony Gergelyt mutatja be a The Economist. A neves hetilap előfizetőknek szánt terjedelmes cikkében arról is ír, hogy Orbán Viktor esélyesnek tartja saját választási vereségét. Pedig a választások csak szabadnak, de nem tisztességesnek ígérkeznek – mutat rá a lap.