Hamilton érte el a leggyorsabb köridőt a második szabadedzésen

Miután Max Verstappen a múlt héten határozottan kijelentette, hogy nem kér a 2016-os világbajnok, Nico Rosberg tanácsaiból a Lewis Hamilton elleni küzdelemben, a német ismét válaszolt.„Pedig most már azt is el tudom mondani, milyen legyőzni Lewist az Extreme E-ben” – mondta Rosberg a The Telegraph újságírójának, Erik van…