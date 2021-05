Végleg megbukott a magyar ellenzék a WHO bejelentésével

A New York Times cikkére hivatkozva a 444 azt írta, a jövő héten dönthet a WHO egy másik kínai vakcina, a Sinovac engedélyezéséről is. A WHO már márciusban közölte, hogy hatásos a két kínai vakcina, a kínai kutatók viszont még mindig nem tették hozzáférhetővé a független kutatóintézetek számára a III. fázisú klinikai…