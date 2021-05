Elbúcsúzhatunk a hagyományos cigarettáktól egy dohánygyár vezetője szerint

A Philip Morris International Inc. (PMI) részvényesi gyűlésén Jacek Olczakot választották vezérigazgatónak, aki André Calantzopoulost váltja a cég élén. Jaczek Olczak korábban a társaság globális ügyvezető igazgatójaként dolgozott, őt a részvényesek most egyúttal az igazgatótanács tagjává is megválasztották.