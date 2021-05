A Konyhafőnök: Fördős Zé lecseréli a barátnőjét a műsor miatt?

Blikk - Tegnap 21:45Bulvár

– Elindult A Konyhafőnök legújabb évada, és a szemfüles nézők érdekes versenyzőt szúrtak ki. Lapunknak többen is jelezték, Gresa Szonja talán nem véletlenül került be a műsorba, és kapott rögtön kötényt. Protekciót gyanítanak, ugyanis édesanyja annál a castingos cégnél dolgozik, amely kapcsolatban áll az RTL Klubbal is.