Kedden hatalmas adag Pfizer-vakcina jön Magyarországra

Portfolio - Ma 08:28Gazdaság

Müller Cecília az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján bejelentette: holnaptól a Magyarországon élő külföldi állampolgárok is regisztrálhatnak az oltásra. A 16-18 éveseket nemsokára Pfizerrel oltják, és a közeljövőben megnyílhat a lehetőség erre a 12-15 évesek számára is. Változhat az oltási rend, kevert vakcinákkal is olthatnak a jövőben. Az Ast