Hotelszámlákat foglaltak le a csengeri örökösnőnél

Svájci hotelszámlákat foglalt le a rendőrség az ügyben, amelyben Kósa Lajos fideszes politikus neve is sokszor feltűnt már. A Blikk a birtokába került rendőrségi iratokra hivatkozva arról számolt be, hogy a csengeri örökösnő lakásán a rendőrök több svájci hotelszámlát is lefoglaltak egy házkutatás során.