Nyitnak Mészáros Lőrinc szállodái

Május 7-től kezdődően megnyitja tíz szállodáját a Hunguest Hotels, három szálloda all inclusive akciót is kínál vendégeinek a következő időszakban. Az első 1000 egészségügyi dolgozó díjmentesen foglalhat két főre szóló két éjszakás csomagot félpanziós ellátással a kijelölt szállodákba. Ezen túl az egészségügyi dolgozók 25 százalékos…

