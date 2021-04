5 millió oltottnál engedélyezhetik a lakodalmakat

Hogyha meglesz a 4 millió beoltott, akkor éjféltől lesz a kijárási tilalom, és 11 óráig lehet vásárolni. - erről is beszélt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

A mai kormányülés után Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, ha elérjük az 5 millió oltottat Magyarországon, valószínűleg lakodalmakat is lehet majd tartani. A miniszter megerősítette, hogy a négymillió oltott már holnap meglehet, azt remélik, hogy így az újraindításról is dönthetnek. Szigorú szabályokat is életbe léptetnek