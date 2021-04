Tőzsdenyitás előtt – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

Privátbankár - Ma 12:12Pénzügy

Óriási gyorsjelentés-dömping érkezett, a Facebook és az Apple jelentős pozitív meglepetést okozott, a tőzsdéken jó a hangulat. Az olajszektornak is jó napja van, a BUX-ot is elsősorban a Mol húzza. A forint is erősödik. Két nagy pénzügyi csoport is az árak további emelkedésére számít az árupiacokon.