BioNTech-vezető: az indiai változat ellen is védhet a Pfizer/BioNTech-vakcina

A BioNtech kutatócég vezetője úgy fogalmazott: minden bizonnyal a koronavírus indiai variánsa ellen is hatékony védelmet biztosít majd a Pfizer-vakcina. Ezzel kapcsolatban már el is kezdték a vizsgálatokat, és - mint írják - "nem aggódnak", hiszen készítményük az indiai mutáns ellen is hatásos lesz.