10 kapcsolódó hír Bevezető szöveg megjelenítése Opciók

The New York Times: a szakembereket is meglepte az Indiában tomboló koronavírus-járvány GazdaságPortál - Tegnap 06:22Életmód Az egészségügyi szakembereket is meglepte az Indiában tomboló koronavírus-járvány, amely – a hivatalos adatok szerint – már naponta hússzor több halálos áldozatot követel, mint februárban – írta elemző cikkében a The New York Times című amerikai napilap hétfőn. A cikk szerint az elmúlt év nagy részében a Covid-19 járványhoz köthető…

A szakembereket is meglepte az Indiában tomboló koronavírus-járvány Blikk - Tegnap 06:50Baleset-bűnügy Az egészségügyi szakembereket is meglepte az Indiában tomboló koronavírus-járvány, amely – a hivatalos adatok szerint – naponta már hússzor több halálos áldozatot követel, mint februárban – írta elemző cikkében a The New York Times című amerikai napilap hétfőn.

Koronavírus: a szakembereket is meglepte az indiai helyzet HáziPatika - Ma 05:27Egészség Az egészségügyi szakembereket is meglepte az Indiában tomboló koronavírus-járvány, amely - a hivatalos adatok szerint - már naponta hússzor több halálos áldozatot követel, mint februárban - írta meg elemző cikkében az amerikai The New York Times

A szakembereket is meglepte az indiai járványkatasztrófa Propeller - 21.04.26 22:47Külföld Az egészségügyi szakembereket is meglepte az Indiában tomboló koronavírus-járvány, amely – a hivatalos adatok szerint – már naponta hússzor több halálos áldozatot követel, mint februárban – írta elemző cikkében a The New York Times című amerikai napilap hétfőn. A cikk szerint az elmúlt év nagy részében a Covid-19 járványhoz köthető…

A szakembereket is meglepte az Indiában tomboló koronavírus-járvány Hírklikk - Tegnap 07:27Baleset-bűnügy Az egészségügyi szakembereket is meglepte az Indiában tomboló koronavírus-járvány, amely – a hivatalos adatok szerint – már naponta hússzor több halálos áldozatot követel, mint februárban – írta elemző cikkében a The New York Times című amerikai napilap hétfőn.

Koronavírus: óriási pusztítást végez az indiai variáns EgészségKalauz - Tegnap 17:25Egészség Az egészségügyi szakembereket is meglepte az Indiában tomboló koronavírus-járvány, amely - a hivatalos adatok szerint - már naponta hússzor több halálos áldozatot követel, mint februárban - írta elemző cikkében a The New York Times című amerikai napilap hétfőn.