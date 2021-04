Budapest kiült a teraszra, és megitta a rá váró sört (galéria)

BudaPestkörnyéke - Tegnap 16:28Belföld

Pénteken beadták a 3,5 milliomodik vakcinát, aminek köszönhetően szombaton már kinyithattak a vendéglátó egységek teraszai. A nyitás természetesen sokakat vonzott, és többen ki is ültek egy kicsit teraszozni, köztük a miniszterelnök is. Megvan a 3,5 millió beoltott Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel jelentette be a Kossuth Rádióban,…