További előnyöket kapnak a védettek

Borsod24 - Ma 07:30Belföld

Az ágazat így is rettenetes károkat szenvedett el az elmúlt 14 hónapban, már most többen előre jelezték, nem kéri majd vendégeitől a kártyát. Nem kérnek majd védettségi igazolványt – az RTL Klub híradója szerint több szálláshely is ezt posztolta Facebook oldalán, annak ellenére, hogy a kormány Orbán Viktor bejelentése szerint a kártyához…