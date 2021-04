Orbán már várja, hogy a teraszán bedobjon egy pofa sört

BudaPestkörnyéke - Ma 07:15Belföld

Megvan a 3,5 millió beoltott, holnap kezdődik a részleges nyitás első lépcsője – ezt Orbán Viktor jelentette be Facebook oldalán péntek reggel. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, jövő hét közepén nyithatnak a színházak, edzőtermek, szállodák és az éttermek belső terei is. 3,5 millió embert oltottak be Megvan a 3 és félmillió…