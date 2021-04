Gulyás: Szombaton nyithatnak a teraszok

Telex - Ma 10:22Belföld

Jövő heten a 4-4,5 milliós határt is átléphetjük az oltásban. A határok nyitásakor a rokonlátogatásokat fogják először engedni. Aki most regisztrál, akár egy-két héten belül megkaphatja az oltását. Gulyás szerint az óvodák, iskolák nyitása jó ötlet volt. A kormány abban bízik, a főváros és Ferencváros is betartja a korábbi megállapodásokat, a diákv