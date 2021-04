Plágiumba keveredett Balázs Klári, elismerte tettét

Borsod24 - Ma 07:11Bulvár

“Találd ki gyorsan a gondolatom” – ismerős? Az 1984-es, slágerré vált dal Balázs Klárié és nagy pályát futott be hazánkban. Most kiderült, mégsem az övé és Korda György párja el is ismeri a plágiumot, súlyos milliókat bukhat. Amióta létezik a popzene, előfordulnak kisebb-nagyobb plágiumperek, ahol az egyik fél azt próbálja bebizonyítani, hogy…