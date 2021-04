Telex "Orbán megkezdte a hatalom átmentését"

Huppa - Tegnap 06:07Vélemény

Kétharmaddal sem vehető el valakinek a vagyona A közalapítványok kuratóriumaiban a vezető fideszes politikusok – akik jelenleg is fontos pozíciókat töltenek be az államigazgatásban, miniszterek, államtitkárok – feladatokat és legfőképpen milliós fizetést kapnak, így érdekeltek maradhatnak abban, hogy még ellenzékből is építsék a…