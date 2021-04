Nem várt információt árult el a kormány a nyugdíjakkal kapcsolatban

ATV - Ma 06:42Belföld

Kedden nyújtotta be a kormány az idei évi költségvetést módosító javaslatát. Amellett, hogy több soron is megváltoztatták a bevételi és kiadási előirányzatokat, a nyugdíjakkal kapcsolatban is egy nem várt információt árultak el a dokumentumban – írja az Mfor.