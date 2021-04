Áttörés jöhet a céges autóhasználatban

ProfitLine - Ma 18:30Gazdaság

Az üzleti szereplők fele fontolgatja az autómegosztás igénybevételét vagy használ már most is ilyen mobilitási szolgáltatást – derül ki a Share NOW és a Wallis Motor közös kutatásából. A kis-, közepes- és nagyvállalatok hasonló mértékben érdeklődnek a lehetőség iránt, amelyet leginkább üzleti találkozókhoz és munkába járáshoz használnak. A…