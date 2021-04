Valamit kellene mondani azoknak, akiknek a tesztje az oltás után nem mutatott ki antitestet

Termálfürdő - Ma 09:25Utazás

A miniszterelnök pénteki rádióinterjúban jelentette be, hogy a jövő hét közepétől többek között a fürdők, uszodák és szállodák is megnyithatnak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára. A legtöbb fürdő még nem áll készen, de van ahol akár már a jövő héten is fürdőzhetünk.