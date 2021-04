A Szputnyik V az összes ismertté vált mutáció ellen véd

Parameter - Ma 11:36Határtalan

Gincburg szerint Szputnyik V-vel eddig világszerte 10-11 millió embert oltottak be. Mint mondta, az oltóanyag a koronavírus minden ismertté vált változatával, így a brit, a dél-afrikai és a brazil mutációval szemben is védelmet nyújt, de a Gamaleja Intézet munkatársai két módszert is kidolgoztak a vakcina korszerűsítésére, ami lehetővé teszi…