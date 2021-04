Borsod24 - Ma 14:41Külföld

Az utóbbi időben több történetet is olvashattunk, hallhattunk arról, hogy a kínai Sinopharm vakcinája nem hatékony a koronavírussal szemben, mert sokaknál nem indult be kimutathatóan az ellenanyag termelése. Pedig már több mint fél millióan kapták meg nálunk is ezt az oltóanyagot, ami az összes beoltott számához képest meglehetősen…