Mi hangzott el a mai operatív törzsön?

Klubrádió - Ma 14:49Vélemény

Az országos tiszti főorvos azt mondta, javulnak a járványadatok, ami az oltásoknak is köszönhető. Kiemelte, még mindig sokan vannak kórházban, és ugyan csökkent a teher az egészségügyi dolgozókon, de még mindig megfeszítetten kell dolgozniuk. A javulás annak is a jele szerinte, hogy húsvétkor is fegyelmezettek voltak az emberek.