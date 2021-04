Életre kelt a jeti, a Szuperliga felrúgja az eddigi szabályokat

Blikk - Tegnap 19:41Foci

Vasárnap délután robban a bomba a nemzetközi topfutballban. Még a Sky Sports is a Manchester United–Burnley meccs szünetében azokat a nyilatkozatokat olvasta fel, amely az Európai Szuperliga megalakulás után az angol, spanyol és olasz, valamint az európai futballt irányítók fogalmaztak meg, a most hivatalosan is megalakuló kalózligával…