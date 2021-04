Az USA fenyegeti Oroszországot, az EU aggódik Navalnij miatt

Privátbankár - Ma 07:57Külföld

A bebörtönzött orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij egészségi állapotáról napvilágot látott hírek kapcsán több politikus is megszólalt. Ők rendre Moszkva felelősségét emlegetik, jelezve, hogy sürgősen megfelelő orvosi ellátást kell számára biztosítani, miközben fenyegetésként is beillő nyilatkozatok is elhangzanak.