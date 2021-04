Harminc fős rendezvényen emlékeztek egy koronavírus miatt elhunyt ápolónőre Dunavarsányban

A közösségi házban ott volt a helyi országgyűlési képviselő és a polgármester is. A jelenleg érvényes szabályok szerint tilos ilyen rendezvényt tartani, még ha maszkot is viseltek a résztvevők.

A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is. Az oltási program előrehaladásával párhuzamosan…