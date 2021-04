Magyar Vendéglátók Ipartestülete: nagy lesz a forgalom a vendéglátók teraszain

Propeller - Ma 11:36Belföld

Most zajlik az árukészlet felmérése, selejtezése, újratöltése, takarítani és fertőtleníteni is kell és a személyzetet is fel kell tölteni. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint a jövő hét végére mindenhol biztonságosan újra lehet nyitni a teraszokat, és ha jó idő lesz, nagy forgalom várható a vendéglátóhelyeken.