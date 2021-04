Nyitnak a teraszok – indul egy újonnan kialakuló piac tesztelése

iFaktor - Tegnap 13:30Bulvár

Hosszú hónapok után április 12-vel megnyithattak a brit vendéglátóhelyek teraszai, amit ki is használtak, és már az első napon tömegek lepték el a kocsmák kerthelyiségeit. A BBC forgatott is egy anyagot az országban kitört örömünnepről, melyben egy férfi is szerepel, aki épp kitölti az újranyitás utáni első sörét és belekortyol. Csak a vicc