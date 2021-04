Operatív törzs: részletek a teraszok nyitásáról

Portfolio - Ma 09:19Gazdaság

Ma is megtartotta az operatív törzs szokásos napi tájékoztatóját, ahol Müller Cecília elmondta, hogy jelenleg egy alatt van a magyar reprodukciós ráta, ezért is látunk csökkenést a fertőzésszámban. A tisztifőorvos kitért arra is, hogy egyelőre nem tudni, szükség lesz-e harmadik, emlékeztető oltásra az egyes vakcináknál.