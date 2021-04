Újabb enyhítést jelentett be Orbán Viktor

Vagy a csütörtöki kormányinfón, vagy pénteken a szokásos reggeli rádiós interjújában maga Orbán Viktor jelenti be az újabb járványügyi enyhítéseket - írja a Telex.hu, amely úgy értesült, hogy a lazítások része lesz a vendéglátóhelyek teraszának megnyitása is, valamint az eseménytilalom részleges feloldása is.