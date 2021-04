Leállítják a Johnson&Johnson vakcinájának használatát az Egyesült Államokban

Liner - Ma 14:24Külföld

Az Egyesült Államokban kifejezetten jó ütemben haladnak az oltások, nemrégiben pedig elkezdték alkalmazni a Janssen vakcináját is, ám most be is szüntetik annak használatát, mivel az egydózisú oltást követően két héten belül hat beoltottnál is vérrögképződést tapasztaltak.